Глушаков заявил, что не планирует завершать карьеру в сборной России

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков заявил, что не намерен завершать карьеру в сборной России.

— Вы для себя приняли решение по поводу вашей карьеры в сборной России?

— А у национальной команды есть игры? — приводит «РБ Спорт» слова Глушакова.

— В сентябре будет сбор.

— Подождите, он и сейчас должен был состояться, а его нет. Я буду играть в сборной России! Карьеру не завершаю.

— Готовы играть против сборных Узбекистана, Таджикистана?

— Конечно! Я люблю футбол.

— А Смолов, видимо, не любит футбол.

— Ха-ха. Не знаю.

Глушаков перешел в «Пари НН» в начале 2023 года. В минувшем сезоне РПЛ 36-летний футболист провел 21 матч в составе команды из Нижнего Новгорода и отметился голом. Ранее он выступал за «Химки», «Ахмат», «Спартак», «Локомотив» и другие команды.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.