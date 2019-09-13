Джордан Ларссон: «Теперь папа тоже болельщик «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Джордан Ларссон в интервью клубной пресс-службе рассказал о своих корнял и отметил, что его отец теперь болеет за красно-белых.

— Бывали в Кабо-Верде? Ваш дедушка оттуда родом.

— Нет, но очень хочу! Дедушка с острова Сал, а другая родня живет на соседнем острове Боавишта. Все, кто был там, говорят, что это невероятно красивые места.

— Форвард Зе Луиш — представитель Кабо-Верде — покинул «Спартак» как раз перед вашим появлением.

— Да, слышал о нем. Что поделаешь, разминулись...

— Когда ждать папу в Москве?

— Думаю, отец скоро приедет. Он сейчас не работает, так что планирует меня навестить и побывать на матче «Спартака». Теперь он тоже красно-белый болельщик.

— Редко случается, чтобы отец и сын играли за одну команду. У вас подобный опыт есть. Что ощущали в тот момент?

— Это было в 2013 году, когда я только начинал свой путь в футболе и играл за «Хегаборг» в четвертом дивизионе. В концовке одной из игр папа вышел на замену, а затем я отличился, и мы вместе отпраздновали гол. Было круто!