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Джордан Ларссон: «С Тедеско я вышел на новый уровень»

18:21
Джордан Ларссон. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Джордан Ларссон. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился эмоциями от новости, что стал лучшим игроком сезона-2020/21 по версии болельщиков.

«Большое спасибо всем, кто проголосовал за меня как за лучшего игрока! — цитирует Ларссона сайт красно-белых. — Мы сделали большой шаг в правильном направлении, прошли в квалификацию Лиги чемпионов и в целом провели хороший сезон. Нужно продолжать развиваться и стремиться к великим целям! Для меня большая честь играть в таком большом клубе, как «Спартак». Хочу поблагодарить всех игроков, персонал и, конечно же, болельщиков за этот сезон. Без вашей поддержки наш результат не был бы возможен! И, разумеется, я хочу сказать спасибо Доменико Тедеско, Андреасу Хинкелю и Максу Урванчки за время, которое мы провели вместе. С ними я вышел на новый уровень. Всегда буду благодарен за то, что они сделали для меня и для клуба. Мы продолжим радовать наших фанатов уже с новым тренерским штабом».

В прошедшем сезоне 23-летний швед провел 29 матчей в чемпионате России, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-06-15-dzhordan_larsson__luchshiy_igrok_sezona-20202021_po_versii_bolelshchikov/

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы