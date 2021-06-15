Джордан Ларссон: «С Тедеско я вышел на новый уровень»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился эмоциями от новости, что стал лучшим игроком сезона-2020/21 по версии болельщиков.

«Большое спасибо всем, кто проголосовал за меня как за лучшего игрока! — цитирует Ларссона сайт красно-белых. — Мы сделали большой шаг в правильном направлении, прошли в квалификацию Лиги чемпионов и в целом провели хороший сезон. Нужно продолжать развиваться и стремиться к великим целям! Для меня большая честь играть в таком большом клубе, как «Спартак». Хочу поблагодарить всех игроков, персонал и, конечно же, болельщиков за этот сезон. Без вашей поддержки наш результат не был бы возможен! И, разумеется, я хочу сказать спасибо Доменико Тедеско, Андреасу Хинкелю и Максу Урванчки за время, которое мы провели вместе. С ними я вышел на новый уровень. Всегда буду благодарен за то, что они сделали для меня и для клуба. Мы продолжим радовать наших фанатов уже с новым тренерским штабом».

В прошедшем сезоне 23-летний швед провел 29 матчей в чемпионате России, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.