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Ларссон признан лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2020/21

17:59
Джордан Ларссон. Фото Instagram
Джордан Ларссон. Фото Instagram
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон стал лучшим игроком сезона-2020/21 по версии болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.

Среди претендентов на звание были нападающие Джордан Ларссон и Александр Соболев, полузащитники Квинс Промес и Роман Зобнин, защитники Георгий Джикия и Виктор Мозес, а также вратарь Александр Максименко.

Ларссон набрал 47 процентов голосов болельщиков. На втором месте Александр Соболев (15 процентов), а третье место у Александра Максименко, который тоже набрал 15 процентов голосов.

В прошедшем сезоне 23-летний швед провел 29 матчей в чемпионате России, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-06-15-dzhordan_larsson__luchshiy_igrok_sezona-20202021_po_versii_bolelshchikov/

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