Джикия собирается общаться с болельщиками, быть открытым и честным

Капитан "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" рассказал, что собирается общаться с болельщиками и быть открытым и честным. Он добавил, что планирует быть самим собой.

– Чего капитан "Спартака" не должен делать ни в коем случае?

– Не должен проходить мимо микст-зоны.

– Это вам уже сказали?

– Это я прочитал в прессе. Надо не проходить мимо, чтобы никого не обидеть.

– А по отношению к болельщикам?

– Моя позиция – оставаться со всеми честным и открытым. Ничего не придумывать, не хочется как-то и что-то переигрывать. Буду таким, какой есть. Постараюсь общаться с болельщиками, быть открытым.

– Главный девиз капитана Джикии?

– Быть самим собой. Оставаться таким же, как есть сейчас. (Сергей Егоров)

Георгий Джикия: "Мой девиз - оставаться самим собой"