Джикия побреется налысо, если не забьет три мяча за сезон

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в прямом эфире Instagram с комментатором Нобелем Арустамяном рассказал о своем споре.

— Я поспорил с Мурадом Латиповым, что забью три мяча за сезон, — сказал Джикия. — Если не забиваю, то побреюсь налысо. Один я уже забил. Если будет поджимать время, то буду пенальти бить. Раньше писали, что я штатный пенальтист. Но мы долго не били пенальти, а потом ударил Бакаев. Штрафные с удовольствием буду бить. Пробить пенальти в игре? Даже не знаю.

26-летний Георгий Джикия в текущем сезоне провел 27 матчей за «Спартак» и забил один мяч при двух голевых передачах.