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Джикия побреется налысо, если не забьет три мяча за сезон

22:53
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия в прямом эфире Instagram с комментатором Нобелем Арустамяном рассказал о своем споре.

— Я поспорил с Мурадом Латиповым, что забью три мяча за сезон, — сказал Джикия. — Если не забиваю, то побреюсь налысо. Один я уже забил. Если будет поджимать время, то буду пенальти бить. Раньше писали, что я штатный пенальтист. Но мы долго не били пенальти, а потом ударил Бакаев. Штрафные с удовольствием буду бить. Пробить пенальти в игре? Даже не знаю.

26-летний Георгий Джикия в текущем сезоне провел 27 матчей за «Спартак» и забил один мяч при двух голевых передачах.

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