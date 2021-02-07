Джикия рассказал о состоянии Соболева

Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвел итог товарищеского матча против «Риги» (4:0).

«Самое главное, что выиграли. Надеюсь, без травм серьезных обошлись ребята. Это самое важное в заключительный день сборов. В хорошем настроении продолжим готовиться дальше.

Соперник играл жестко? Здесь это нормально. Прошлые игры были такие же. Судьи дают играть. Это поможет быстрее включиться в соревновательный режим», — сказал Джикия в интервью клубному каналу.

Также Джикия рассказал о состоянии нападающего Александра Соболева, который получил травму в начале матча.

«Неприятный случай с Соболевым. Сразу подошел к нему, он держался за колено. Думаю, что ничего серьезного», — добавил Джикия.