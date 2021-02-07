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Джикия рассказал о состоянии Соболева

18:40
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвел итог товарищеского матча против «Риги» (4:0).

«Самое главное, что выиграли. Надеюсь, без травм серьезных обошлись ребята. Это самое важное в заключительный день сборов. В хорошем настроении продолжим готовиться дальше.

Соперник играл жестко? Здесь это нормально. Прошлые игры были такие же. Судьи дают играть. Это поможет быстрее включиться в соревновательный режим», — сказал Джикия в интервью клубному каналу.

Также Джикия рассказал о состоянии нападающего Александра Соболева, который получил травму в начале матча.

«Неприятный случай с Соболевым. Сразу подошел к нему, он держался за колено. Думаю, что ничего серьезного», — добавил Джикия.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/24110974/

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