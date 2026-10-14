ЦСКА разгромил «Ростов» в матче FONBET Кубка России

ЦСКА обыграл «Ростов» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:0.

На 2-й минуте Мохамед Аззи забил дебютный гол за армейский клуб. Две минуты спустя Энрике Кармо удвоил преимущество хозяев. Две голевые передачи на свой счет записал Кирилл Глебов.

На 10-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти. После перерыва разгром продолжил Имран Фиров.

ЦСКА с 5 очками занимает третье место в группе D. «Ростов» (9 очков) лидирует в квартете.

29 октября ЦСКА дома сыграет с «Локомотивом», а «Ростов» примет «Акрон» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

14 октября, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)

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