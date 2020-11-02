«Дженоа» и «Удинезе» проявляли интерес к Сулейманову

Агент Алан Агузаров рассказал об интересе клубов серии А к форварду «Краснодара» Магомеду-Шапи Сулейманову. Он отметил, что запросы по нему делали «Дженоа» и «Удинезе».

«Этим летом были запросы от определенных клубов по Шапи, — сказал агент в эфире программы «Инсайдеры» на канале «Матч премьер». — Были и европейские клубы, и российские. «Спартака» не было. Только из Италии были две команды: «Дженоа» и «Удинезе». Они хотели начать переговоры и понять возможности».

20-летний нападающий в текущем сезоне провел 16 матчей за «Краснодар» и забил один мяч при одной голевой передаче.