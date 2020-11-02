«Дженоа» и «Удинезе» проявляли интерес к Сулейманову
Агент Алан Агузаров рассказал об интересе клубов серии А к форварду «Краснодара» Магомеду-Шапи Сулейманову. Он отметил, что запросы по нему делали «Дженоа» и «Удинезе».
«Этим летом были запросы от определенных клубов по Шапи, — сказал агент в эфире программы «Инсайдеры» на канале «Матч премьер». — Были и европейские клубы, и российские. «Спартака» не было. Только из Италии были две команды: «Дженоа» и «Удинезе». Они хотели начать переговоры и понять возможности».
20-летний нападающий в текущем сезоне провел 16 матчей за «Краснодар» и забил один мяч при одной голевой передаче.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1263925_Agent_rasskazal_ob_interese_k_Shapi_Sulejmanovu_so_storony_Dzhenoa_i_Udineze