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«Дженоа» и «Удинезе» проявляли интерес к Сулейманову

03:21
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Агент Алан Агузаров рассказал об интересе клубов серии А к форварду «Краснодара» Магомеду-Шапи Сулейманову. Он отметил, что запросы по нему делали «Дженоа» и «Удинезе».

«Этим летом были запросы от определенных клубов по Шапи, — сказал агент в эфире программы «Инсайдеры» на канале «Матч премьер». — Были и европейские клубы, и российские. «Спартака» не было. Только из Италии были две команды: «Дженоа» и «Удинезе». Они хотели начать переговоры и понять возможности».

20-летний нападающий в текущем сезоне провел 16 матчей за «Краснодар» и забил один мяч при одной голевой передаче.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1263925_Agent_rasskazal_ob_interese_k_Shapi_Sulejmanovu_so_storony_Dzhenoa_i_Udineze

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