Полузащитник «Лацио» Бадель близок к переходу в «Локомотив»

Полузащитник «Лацио» Милан Бадель может стать игроком «Локомотива», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что футболист близок к тому, чтобы перейти в «Локо». Российский клуб ведет переговоры со спортивным директором римлян Ильи Таре, чтобы завершить сделку. Речь идет о трансфере на постоянной основе, аренда не обсуждается.

31-летний хорват текущий сезон проводит на правах аренды в «Фиорентине». Он провел 21 матч во всех турнирах и забил один мяч.