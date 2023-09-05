Джанашия рассказал, что его сын проходит просмотр в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия рассказал «СЭ» о просмотре сына в молодежной команде железнодорожников.

«Сын на просмотре. Получилось? Посмотрим, еще нет. Но будет! Будет второй Джанашия в «Локомотиве». Куда он денется?» — сказал Джанашия «СЭ».

Джанашия-старший выступал за «Локомотив» с 1996 по 2001 год. В составе московской команды он четырежды становился призером чемпионата России и четырежды обладателем Кубка России.