Дюков об избрании в исполком УЕФА: «Решение еще не принял, продолжу консультации»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном избрании в исполком УЕФА.

— Подали ли вы заявку для избрания в исполком УЕФА?

— Еще есть завтрашний день. На данный момент я решения не принял. Продолжу свои консультации с коллегами из УЕФА. Решение будет принято завтра.

Конгресс УЕФА пройдет в Белграде 3 апреля 2025 года. По уставу 57-летний глава РФС должен подать заявку на переизбрание в исполком УЕФА не менее чем за два месяца до конгресса организации.