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Дюков: «В настоящий момент изменять лимит на легионеров не планируем»

Зарина Халимхонова
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подвел итоги сезона в РПЛ и высказал свое мнение по поводу лимита на легионеров.

— Можете подвести итоги РПЛ?
— Интрига в чемпионате России сохранялась как в верхней части турнирной таблицы, так и в нижней до последнего тура. Было много интересных, зрелищных матчей. И, конечно, это отразилось на росте посещаемости матчей и телевизионных просмотров.

— В Госдуме высказывались о лимите легионеров. Возможно ли изменение формата?

— Мы перешли на новое регулирование количества легионеров в российских соревнованиях. Два года — срок, в течение которого новый формат должен протестироваться. По результатам анализа вместе с Министерством спорта мы подготовим новые предложения. Аналитическая работа ведется. Если дать экспресс-оценку, то мы видим, что изменение формата не повлияло на количество легионеров. В принципе, они остались на уровне сезона 2020/2021. Примерно 92% футболистов профессиональных клубов — игроки с российскими паспортами. Можно отметить также, что растет игровое время молодых игроков. В целом есть положительные итоги от изменения формата. Он помог клубам снизить зарплатные ведомости. В настоящий момент изменений не планируем.

В 2022 году был принят лимит на легионеров, при котором команды РПЛ могут внести в заявку на сезон 13 иностранцев и иметь на поле не более 8 из них. Тогда же руководители РФС заявляли, что через два года лимит, возможно, придется изменить, поскольку Министерство спорта РФ настаивало на дополнительной системе мотивации молодых футболистов.

РПЛ
РФС
Александр Дюков
0
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Transfermarkt: «Лацио» проявляет интерес к Сперцяну
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

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Зенит

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 15
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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
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Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
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ЦСКА

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Кирилл Гоцук

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