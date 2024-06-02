Дюков: «В настоящий момент изменять лимит на легионеров не планируем»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подвел итоги сезона в РПЛ и высказал свое мнение по поводу лимита на легионеров.

— Можете подвести итоги РПЛ?

— Интрига в чемпионате России сохранялась как в верхней части турнирной таблицы, так и в нижней до последнего тура. Было много интересных, зрелищных матчей. И, конечно, это отразилось на росте посещаемости матчей и телевизионных просмотров.

— В Госдуме высказывались о лимите легионеров. Возможно ли изменение формата?

— Мы перешли на новое регулирование количества легионеров в российских соревнованиях. Два года — срок, в течение которого новый формат должен протестироваться. По результатам анализа вместе с Министерством спорта мы подготовим новые предложения. Аналитическая работа ведется. Если дать экспресс-оценку, то мы видим, что изменение формата не повлияло на количество легионеров. В принципе, они остались на уровне сезона 2020/2021. Примерно 92% футболистов профессиональных клубов — игроки с российскими паспортами. Можно отметить также, что растет игровое время молодых игроков. В целом есть положительные итоги от изменения формата. Он помог клубам снизить зарплатные ведомости. В настоящий момент изменений не планируем.

В 2022 году был принят лимит на легионеров, при котором команды РПЛ могут внести в заявку на сезон 13 иностранцев и иметь на поле не более 8 из них. Тогда же руководители РФС заявляли, что через два года лимит, возможно, придется изменить, поскольку Министерство спорта РФ настаивало на дополнительной системе мотивации молодых футболистов.