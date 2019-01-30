Дюков представит программу в качестве кандидата на пост главы РФС

Председатель совета директоров "Зенита", кандидат на пост президента РФС Александр Дюков в четверг представит свою программу в Тюмени, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу губернатора Тюменской области.

"В четверг, 31 января, … состоится встреча кандидата на пост президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова с главами региональных футбольных федераций МОО "Урал - Западная Сибирь"… На встрече в Тюмени стороны обсудят программу кандидата, а также перспективы развития футбола на Урале и в Западной Сибири", - говорится в сообщении.

Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля. 63 организации, являющиеся членами РФС, выдвинули на этот пост кандидатуру Дюкова. В рамках предвыборной кампании он уже посетил Хабаровск и Новосибирск, где встретился с представителями региональных футбольных федераций Дальнего Востока и Сибири.