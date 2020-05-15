Дюков: «Надеюсь, Семин продолжит тренировать в другой команде»

Президент РФС Александр Дюков высказался об уходе с поста главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Напомним, что в клубе приняли решение не продлевать контракт с 73-летним специалистом и 31 мая он покинет свой пост.

— Вопрос о контрактах, которые завершаются 31 мая. Разве клубы не должны были обязаны продлить контракты на 2 месяца? Пример — ситуация с Семиным.

— Это не может быть обязательством, и ФИФА четко заявила, что она рекомендует продление контрактов до конца сезона. Но это рекомендация. Ни ФИФА, ни УЕФА, ни РФС не могут обязать клубы продлить контракты с игроками или тренерами. С большим уважением отношусь к Юрию Палычу Семину. Знаем, сколько он сделал для всего российского футбола и «Локомотива». Но я не являюсь менеджером клуба и мне сложно давать оценки. Надеюсь, что Юрий Палыч, являясь ценным специалистом для нашего футбола, после ухода из «Локомотива» не прекратит свою тренерскую деятельность, а продолжит ее в другой команде. (Дмитрий Зеленов)