РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дюков: «Надеюсь, Семин продолжит тренировать в другой команде»

14:40
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Президент РФС Александр Дюков высказался об уходе с поста главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Напомним, что в клубе приняли решение не продлевать контракт с 73-летним специалистом и 31 мая он покинет свой пост.

Юрий Семин и&nbsp;Валерий Филатов.Семин — Филатов. История конфликта друзей, создавших золотой «Локо»

— Вопрос о контрактах, которые завершаются 31 мая. Разве клубы не должны были обязаны продлить контракты на 2 месяца? Пример — ситуация с Семиным.

— Это не может быть обязательством, и ФИФА четко заявила, что она рекомендует продление контрактов до конца сезона. Но это рекомендация. Ни ФИФА, ни УЕФА, ни РФС не могут обязать клубы продлить контракты с игроками или тренерами. С большим уважением отношусь к Юрию Палычу Семину. Знаем, сколько он сделал для всего российского футбола и «Локомотива». Но я не являюсь менеджером клуба и мне сложно давать оценки. Надеюсь, что Юрий Палыч, являясь ценным специалистом для нашего футбола, после ухода из «Локомотива» не прекратит свою тренерскую деятельность, а продолжит ее в другой команде. (Дмитрий Зеленов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 14689
Все опросы
«Локомотив» без Юрия Семина: вы можете себе такое представить?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
Материалы сюжета: Семин и «Локомотив»: это все




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир