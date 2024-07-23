Защитник «Динамо» Лепский: «Могу назвать Бальбуэну своим наставником»
Защитник «Динамо» Иван Лепский рассказал, как на его игру повлиял его одноклубник Фабиан Бальбуэна.
«Своим наставником в «Динамо» среди футболистов с полной уверенностью могу назвать Фабиана Бальбуэну. Он много где поиграл, чего только стоит АПЛ и бразильский чемпионат. Даже сейчас он на Кубке Америки играл против Бразилии. У него очень большой опыт, которым он делится», — приводит Legalbet слова Лепского.
Лепский — воспитанник «Динамо». В матче первого тура чемпионата России-2024/25 против «Факела» (3:1) 19-летний россиянин забил один гол.
Источник: Legalbet
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|1
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|
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|1
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|
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|
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|
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|
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|0
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|0
|
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|Факел
|1
|0
|0
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|0
|
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|Спартак
|1
|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
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|
Химки – Динамо Мх
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|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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Алексей Батраков
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Бителло
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Маркус Вендел
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|И
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|Ж
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Даниил Фомин
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|1
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Факел
|1
|0
|0
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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