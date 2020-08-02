«Двоякое чувство». Реакция пользователей на переход Кокорина в «Спартак»

«Спартак» официально объявил о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным. Соглашение заключено по схеме «3+1».

В социальных сетях клуба болельщики уже активно обсуждают эту новость.

Sergio Gavrilenko: «Добро пожаловать! Удачи».

sergiodarwill: «Ну что поздравляю нас с первым годным трансфером».

silin99: «Что ж, посмотрим, и, конечно, удачи и без травм».

obarg001: «Красиво и мощно».

ulshatuk: «Двоякое чувство и рад и не очень, посмотрим как будет выкладываться».

Изе С Цветочками: «Теперь все стало на свои места. Дзюба — в «Зените», Кокорин — в «Спартаке».

Alex furmansky: «Кокорин, Гулиев... ОПГ «Ромашка» Тедеско мечтой покажется».

Коля Шваб: «Хотелось бы конечно услышать комментарий, зачем нужен «вечно подающий надежды» нападающий, когда есть Ларссон с 7 голами и 3 ассистами в дебютном сезоне. И что будем делать с правым флангом тоже очень интересно. Ну и конечно, видимо «Спартак» соскучился по скандалам с игроками».