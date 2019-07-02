22:29 | Футбол — РПЛ

Дубль Карапетяна принес "Сочи" победу над "Радничками" в прерванном из-за дождя матче

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"Сочи" обыграл сербский клуб "Раднички" (2:0) в товарищеском матче.

 

В составе победителей дубль сделал Александр Карапетян. Матч не был доигран из-за сильного дождя.

 

Товарищеский матч

"Сочи" (Россия) - "Раднички" (Сербия) - 2:0 (0:0)

Голы: Карапетян, 58 (1:0). Карапетян, 63 (2:0).

2 июля. Брежице. Стадион "Брежице".

 

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