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«Другого пути нет». «Урал» извинился перед фанатами за разгром от «Зенита»

19:05

«Урал» принес извинения болельщикам после матча 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Зенита» (1:7).

«Друзья, уважаемые болельщики! Кто болел за «Урал» на стадионе в Санкт-Петербурге и у экранов телевизора. Приносим вам извинения за эту игру! Пожалуйста, оставайтесь с командой! Мы обещаем исправиться. Другого пути нет», — говорится в Twitter екатеринбуржцев.

Зенит — Урал

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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