«Другого пути нет». «Урал» извинился перед фанатами за разгром от «Зенита»
19:05
«Урал» принес извинения болельщикам после матча 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Зенита» (1:7).
«Друзья, уважаемые болельщики! Кто болел за «Урал» на стадионе в Санкт-Петербурге и у экранов телевизора. Приносим вам извинения за эту игру! Пожалуйста, оставайтесь с командой! Мы обещаем исправиться. Другого пути нет», — говорится в Twitter екатеринбуржцев.
Друзья, уважаемые болельщики! Кто болел за «Урал» на стадионе в Санкт-Петербурге и у экранов телевизора. Приносим вам извинения за эту игру! Пожалуйста, оставайтесь с командой! Мы обещаем исправиться. Другого пути нет. pic.twitter.com/EFHmi0yCvd— ФК Урал (@FCURAL) March 14, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи