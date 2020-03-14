«Другого пути нет». «Урал» извинился перед фанатами за разгром от «Зенита»

«Урал» принес извинения болельщикам после матча 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Зенита» (1:7).

«Друзья, уважаемые болельщики! Кто болел за «Урал» на стадионе в Санкт-Петербурге и у экранов телевизора. Приносим вам извинения за эту игру! Пожалуйста, оставайтесь с командой! Мы обещаем исправиться. Другого пути нет», — говорится в Twitter екатеринбуржцев.