Дркушич пошутил об уходе из «Сочи». Защитник продлил контракт до 2025 года

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич на видео в Telegram-канале клуба намекнул об уходе из команды.

«Я хочу сказать спасибо всем за это время в «Сочи». Это были незабываемые шесть месяцев. Я хотел бы поблагодарить всех тренеров и партнеров по команде, болельщиков. Самое время для нового шага в карьере. Спасибо, «Сочи», — сказал Дркушич на русском и английском языках.

Позже оказалось, что Дркушич продлил контракт с «Сочи» до лета 2025 года. Ранее агент 22-летнего словенца также сообщил о заключении нового соглашения, при этом опция о невозможности использовать правило ФИФА не прописывалась. Сообщалось, что игрок может уйти, только если в клуб поступит предложение, которое устроит все стороны.

Дркушич перешел в «Сочи» 24 января 2022 года из словенского «Браво». В текущем сезоне футболист провел за клуб 5 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.