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«Домой!» Фото Кокорина и Мамаева после освобождения

11:02
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Жена Павла Мамаева Алана опубликовала в Instagram фотографию своего супруга с Александром Кокориным, подписав ее «Домой».

На снимке — два игрока в салоне автомобиля. В кадре также видна «кока-кола». Видимо, приготовленная для радостного момента.

Сегодня Мамаев, Кокорин и брат форварда Кирилл вышли из исправительной колонии общего режима №4 города Алексеевки Белгородской области. Игроки освободились по УДО после заключения за хулиганство и нанесение побоев.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Онлайн

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Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале




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