Доменико Тедеско: «Спартак» прикладывает все усилия, чтобы найти правого защитника"

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о поиске клубом футболиста на позицию правого защитника.

— Сообщалось, что игра с «Зенитом» будет последней перед покупкой сильного правого защитника.

— Клуб прикладывает все усилия, чтобы вот уже какое-то время найти игрока на эту позицию. Я доверяю руководству в этом плане. Сам же полностью сосредоточен на подготовке к игре, а не на трансферной политике. (Артем Калинин)