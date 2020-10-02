РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Доменико Тедеско: «Спартак» прикладывает все усилия, чтобы найти правого защитника"

14:22

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о поиске клубом футболиста на позицию правого защитника.

— Сообщалось, что игра с «Зенитом» будет последней перед покупкой сильного правого защитника.

— Клуб прикладывает все усилия, чтобы вот уже какое-то время найти игрока на эту позицию. Я доверяю руководству в этом плане. Сам же полностью сосредоточен на подготовке к игре, а не на трансферной политике. (Артем Калинин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир