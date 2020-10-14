Доменико Тедеско: «Спартак» любят по всей России. У нас много преданных болельщиков"

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, какие эмоции дарит ему общение с болельщиками красно-белых.

«Почему я согласился возглавить «Спартак»? Потому что это большая честь, — сказал Тедеско в интервью Леониду Трахтенбергу на Youtube-канале «Спартака». — Для меня большая честь оказаться здесь. Я хотел бы играть в «Спартаке», если бы у меня была такая возможность. Думаю, каждый игрок восхищается, выходя здесь на поле. На игре с «Зенитом» было видно, что люди любят этот клуб. Не только в Москве, но и по всей России и даже за ее пределами. У нас много преданных болельщиков. У нас есть традиции, и это чувствуешь, как только приходишь сюда. Когда я в первый раз прилетел в Москву, посетил стадион, пообщался с людьми, увидел музей клуба...

Ты видишь историю, традиции. Они незыблемы. Они либо есть, либо их нет. Каждый раз выходя на поле и общаясь с людьми ты чувствуешь это. Когда после матча болельщики просят сфотографироваться — они счастливы. И это лучшее, что может быть. Мне это нравится. Мне это нравилось и в «Шальке». В этом плане «Спартак» и «Шальке» похожи. Народ любит эти команды. Для меня это лучшее. Ты получаешь эти эмоции и можешь дать что-то взамен, даже несмотря на то, что эти эмоции не всегда положительные. Вы побеждаете вместе и проигрываете тоже вместе. Это другой уровень эмоций".

35-летний немецкий специалист ранее тренировал «Шальке» и «Эрцгебирге». Он возглавил «Спартак» год назад.