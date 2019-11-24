Доменико Тедеско: «Сейчас в «Спартаке» все временное»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 17-го тура чемпионата России против «Урала» (0:0). Специалист посетовал на плохую реализацию моментов.

— В первом тайме у нас поначалу были проблемы: «Урал» высоко прессинговал и много владел мячом, — цитирует официальный сайт «Спартака» Тедеско. — Но потом мы наладили игру в атаке, стали создавать много шансов. Думаю, у нас было 7-8 по-настоящему голевых моментов. Нужно было реализовывать хотя бы один и выигрывать. А еще мне не понравилось, что хозяевам удавались острые контратаки. В прошлых матчах мы выглядели в этом аспекте лучше.

— Вы довольны Зобниным в роли латераля? Для него это временная позиция?

— На данный момент у нас все «временное», потому что мы всего несколько недель в команде. О чем-то постоянном можно будет говорить после сборов. А игрой Романа я доволен. Сегодня он проделал большую работу, имел несколько хороших шансов.

— В целом вам нравится, как команда при вас прибавляет?

— Конечно, нам есть куда расти. Сегодня были отрезки, когда мы сбавляли темп. А что касается моей работы, то со стороны виднее, как «Спартак» изменился с моим приходом. Мне об этом говорить некорректно.