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Доменико Тедеско: «Сейчас в «Спартаке» все временное»

17:11
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 17-го тура чемпионата России против «Урала» (0:0). Специалист посетовал на плохую реализацию моментов.

— В первом тайме у нас поначалу были проблемы: «Урал» высоко прессинговал и много владел мячом, — цитирует официальный сайт «Спартака» Тедеско. — Но потом мы наладили игру в атаке, стали создавать много шансов. Думаю, у нас было 7-8 по-настоящему голевых моментов. Нужно было реализовывать хотя бы один и выигрывать. А еще мне не понравилось, что хозяевам удавались острые контратаки. В прошлых матчах мы выглядели в этом аспекте лучше.

— Вы довольны Зобниным в роли латераля? Для него это временная позиция?

— На данный момент у нас все «временное», потому что мы всего несколько недель в команде. О чем-то постоянном можно будет говорить после сборов. А игрой Романа я доволен. Сегодня он проделал большую работу, имел несколько хороших шансов.

— В целом вам нравится, как команда при вас прибавляет?

— Конечно, нам есть куда расти. Сегодня были отрезки, когда мы сбавляли темп. А что касается моей работы, то со стороны виднее, как «Спартак» изменился с моим приходом. Мне об этом говорить некорректно.

Урал — Спартак

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-11-24-domeniko_tedesko_nuzhno_bylo_realizovyvat_khotya_by_odin_moment_i_vyigryvat/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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