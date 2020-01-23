Доменико Тедеско: «Карьера Солтмурада Бакаева в «Спартаке» сложилась бы наилучшим образом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об уходе Солтмурада Бакаева. Ранее полузащитник перешел в «Рубин».

— Расскажу, как все происходило. Я рассчитывал на него, — сказал Тедеско. — И в перерыве между матчами с «Зенитом» и «Ростовом» произошла встреча. На ней присутствовали Солтмурад, Зелимхан, я и Цорн. Тогда мы сказали Бакаеву-младшему, что видим его в «Спартаке». Я лично объяснил, какие игровые возможности открываются перед ним в будущем. Для молодого футболиста ничего лучше быть не может. С ним встречаются тренер и руководство, говорят, что рассчитывают на него. Рассказывают о перспективах. Он в своем возрасте уже дебютировал в премьер-лиге, мы его подтянули к основному составу. Но Бакаев-младший решил уйти. На мой взгляд, клуб сделал все возможное, чтобы его оставить. Теперь нам остается только принять это решение. Как оно на него повлияет? Это уже не моя забота. Думаю, что в «Спартаке» его карьера сложилась бы наилучшим образом. (Дмитрий Зеленов).

Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско