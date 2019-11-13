«Долги перед командой три месяца». Карпин рассказал о тяжелом финансовом положении «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «СЭ» прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб.

— Насколько все сложно? — вопрос Карпину.

— Очень. Надеюсь, теперь те, кто умеет читать между строк, вспомнит мои слова в ответ на вопросы про чемпионскую гонку, про Лигу Европы, про Кубок России. Не считаю — исходя из нашей ситуации — что вообще об этом можно говорить. Нам нужно понимать свою ситуацию и говорить об этом.

— Каковы долги перед командой по зарплате?

?- Три месяца. И подобное происходит не первый раз. Похожее наблюдалось и в прошлом сезоне, сейчас это повторилось. Ребята молодцы, что все понимают, терпят и работают на совесть. Но бывает, что приходит момент когда наступает предел. Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно. (Сергей Егоров)

Валерий Карпин: «Финансовая блокада может убить «Ростов»