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Сегодня, 21:54

Доктор медицинских наук объяснил, чем грозит физическая нагрузка при минусовой температуре

Алина Савинова
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Доктор медицинских наук Михаил Шестаков объяснил, какими последствиями для футболистов может обернуться игра в минусовую температуру.

«Физическая нагрузка при минусовой температуре вообще вредна всем. Но если это профессиональные спортсмены, футболисты, то, конечно, они будут более терпимы к таким условиям. Переохлаждение вызывает ослабление иммунитета, что может привести к осложнениям и болезням. Чем ниже температура, тем больше разница с температурой дыхания и, соответственно, с уровнем теплоотдачи. Более того, в мороз в воздухе застаиваются выхлопные газы и остальные вредные вещества, поэтому обильное дыхание в мороз может спровоцировать хронические болезни гортани и легких», — цитирует Шестакова Sport24.

Некоторые матчи в последних турах чемпионата России проходили в сложных погодных условиях — при сильном снегопаде и низкой температуре воздуха.

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень-весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603351-doktor-meditsinskikh-nauk-rasskazal-chem-grozit-fizicheskaya-nagruzka-pri-minusovoy-temperature
Футбол
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Гафин отметил, что серия «Динамо» из 12 игр без поражений показывает характер и мастерство команды

«Краснодар» ни потерпел ни одного домашнего поражения в РПЛ в 2023 году
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 1 : 0
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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