Доктор медицинских наук объяснил, чем грозит физическая нагрузка при минусовой температуре

Доктор медицинских наук Михаил Шестаков объяснил, какими последствиями для футболистов может обернуться игра в минусовую температуру.

«Физическая нагрузка при минусовой температуре вообще вредна всем. Но если это профессиональные спортсмены, футболисты, то, конечно, они будут более терпимы к таким условиям. Переохлаждение вызывает ослабление иммунитета, что может привести к осложнениям и болезням. Чем ниже температура, тем больше разница с температурой дыхания и, соответственно, с уровнем теплоотдачи. Более того, в мороз в воздухе застаиваются выхлопные газы и остальные вредные вещества, поэтому обильное дыхание в мороз может спровоцировать хронические болезни гортани и легких», — цитирует Шестакова Sport24.

Некоторые матчи в последних турах чемпионата России проходили в сложных погодных условиях — при сильном снегопаде и низкой температуре воздуха.

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень-весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.