Докампо — после 0:5 от «Зенита»: «Рубину» остается только двигаться вперед"
Тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после матча 10-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:5) отметил, что команда должна двигаться вперед и думать о следующих играх.
— Что случилось? Непонятно. До первого гола еще номально. Потом была одна команда на поле, — отметил Докампо в эфире телеканала «Матч Премьер».
— Почему игроки остановились после первого мяча?
— Они хотели быстрее взять мяч. Однако без позиции, без нужных условий так нельзя. Соперник в итоге владел мячом, как хотел.
— Вместо опорного хавбека на поле вышел нападающий. Не стало ли это проблемой?
— Нет. Мы хотели атаковать, хотели выиграть.Получилось так, что сделил замену и пропустили гол. Это большой был удар.
— Как «Рубин» переживет эту катастрофу?
— Другого варианта нет, кроме как двигаться вперед, работать, думать о том, что дальше делать в Кубке России и в следующем туре.