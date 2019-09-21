Тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после матча 10-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:5) отметил, что команда должна двигаться вперед и думать о следующих играх.

— Что случилось? Непонятно. До первого гола еще номально. Потом была одна команда на поле, — отметил Докампо в эфире телеканала «Матч Премьер».

— Почему игроки остановились после первого мяча?

— Они хотели быстрее взять мяч. Однако без позиции, без нужных условий так нельзя. Соперник в итоге владел мячом, как хотел.

— Вместо опорного хавбека на поле вышел нападающий. Не стало ли это проблемой?

— Нет. Мы хотели атаковать, хотели выиграть.Получилось так, что сделил замену и пропустили гол. Это большой был удар.

— Как «Рубин» переживет эту катастрофу?

— Другого варианта нет, кроме как двигаться вперед, работать, думать о том, что дальше делать в Кубке России и в следующем туре.