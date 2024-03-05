Дочь Сальникова: «То, что папа был внебрачным сыном Старостина, — миф»

Юлия Сальникова, известная в прошлом советская теннисистка, дочь знаменитого футболиста Сергея Сальникова и мама теннисиста Стефаноса Циципаса, в интервью «СЭ» отрицает правдивость легенды, согласно которой Сальников — внебрачный сын основателя «Спартака» Николая Старостина.

— Есть еще одна легенда о Сальникове — что он якобы внебрачный сын Николая Петровича Старостина. Человека по другую сторону колючей проволоки, если сравнивать с вашим дедом, энкавэдэшником.

— Сергей Сергеевич и Николай Петрович были похожи по духу, совпадали по любви к футболу, к поэзии. Мой папа мог разговаривать о футболе всегда. Причем со всеми — с мамой, с почтальоном, с сантехником, с водителем автобуса. Как говорила мама, футбол для него был на первом, втором и третьем местах, а мы — только потом.

Думаю, что и у Старостина была такая же одержимость. Старостин, конечно, был намного более знаменит, чем мой папа, но по отношению к футболу они были безумно похожи. Но если бы вы видели фотографию моего дедушки по папе, то сразу бы поняли, кто отец. Они — одно лицо!

— Но самое интересное, что Сергей Сергеевич байку о Старостине не опровергал!

— Более того, она ему очень нравилась. Он мечтал прожить жизнь так, как ее прожил Николай Петрович.

— Симонян говорил мне, что и Старостин обожал Сальникова.

— И это тоже было.

— Племянник Николая Петровича, Андрей Петрович — младший, который потом стал видным ученым, играл против Сальникова за дубль «Спартака» в двусторонке, ударил его по ногам и услышал: «Ты чего брата по ногам лупишь?» — «Какого брата?» — «А ты не знаешь, что я твой брат?» Сальникову нравилось подогревать тему этого родства.

— Да, такое озорство было в характере моего папы. Если ему кто-то сильно нравился, он этого человека идеализировал. У него в жизни была мечта встретиться с Чарли Чаплиным. И в аэропорту то ли Цюриха, то ли Женевы папа увидел его. Так получилось, что их разделяло стекло — один был на вылете, другой на прилете. Он этого стекла вначале не заметил, подбежал и на полном ходу врезался в него. Но тут же забыл о боли — и не мог оторвать взгляд, стоял и смотрел на Чаплина.

— Старостин у вас дома когда-нибудь бывал?

— Не исключено, что он был в доме моего отца, когда тот еще играл и у него была первая семья. А когда мы начали подрастать, «Спартак» помог ему переехать в спартаковский дом, что было не так просто. Если бы не наша большая семья, неизвестно, где бы они вообще с моей мамой ютились. Свою квартиру на «Смоленской» он оставил первой жене, когда развелся, а другой у него не было.