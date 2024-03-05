Дочь Сальникова: «То, что папа был внебрачным сыном Старостина, — миф»
Юлия Сальникова, известная в прошлом советская теннисистка, дочь знаменитого футболиста Сергея Сальникова и мама теннисиста Стефаноса Циципаса, в интервью «СЭ» отрицает правдивость легенды, согласно которой Сальников — внебрачный сын основателя «Спартака» Николая Старостина.
— Есть еще одна легенда о Сальникове — что он якобы внебрачный сын Николая Петровича Старостина. Человека по другую сторону колючей проволоки, если сравнивать с вашим дедом, энкавэдэшником.
— Сергей Сергеевич и Николай Петрович были похожи по духу, совпадали по любви к футболу, к поэзии. Мой папа мог разговаривать о футболе всегда. Причем со всеми — с мамой, с почтальоном, с сантехником, с водителем автобуса. Как говорила мама, футбол для него был на первом, втором и третьем местах, а мы — только потом.
Думаю, что и у Старостина была такая же одержимость. Старостин, конечно, был намного более знаменит, чем мой папа, но по отношению к футболу они были безумно похожи. Но если бы вы видели фотографию моего дедушки по папе, то сразу бы поняли, кто отец. Они — одно лицо!
— Но самое интересное, что Сергей Сергеевич байку о Старостине не опровергал!
— Более того, она ему очень нравилась. Он мечтал прожить жизнь так, как ее прожил Николай Петрович.
— Симонян говорил мне, что и Старостин обожал Сальникова.
— И это тоже было.
— Племянник Николая Петровича, Андрей Петрович — младший, который потом стал видным ученым, играл против Сальникова за дубль «Спартака» в двусторонке, ударил его по ногам и услышал: «Ты чего брата по ногам лупишь?» — «Какого брата?» — «А ты не знаешь, что я твой брат?» Сальникову нравилось подогревать тему этого родства.
— Да, такое озорство было в характере моего папы. Если ему кто-то сильно нравился, он этого человека идеализировал. У него в жизни была мечта встретиться с Чарли Чаплиным. И в аэропорту то ли Цюриха, то ли Женевы папа увидел его. Так получилось, что их разделяло стекло — один был на вылете, другой на прилете. Он этого стекла вначале не заметил, подбежал и на полном ходу врезался в него. Но тут же забыл о боли — и не мог оторвать взгляд, стоял и смотрел на Чаплина.
— Старостин у вас дома когда-нибудь бывал?
— Не исключено, что он был в доме моего отца, когда тот еще играл и у него была первая семья. А когда мы начали подрастать, «Спартак» помог ему переехать в спартаковский дом, что было не так просто. Если бы не наша большая семья, неизвестно, где бы они вообще с моей мамой ютились. Свою квартиру на «Смоленской» он оставил первой жене, когда развелся, а другой у него не было.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5