Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

5 марта, 09:40

Дочь Сальникова: «То, что папа был внебрачным сыном Старостина, — миф»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Сальников.
Фото архив «СЭ»

Юлия Сальникова, известная в прошлом советская теннисистка, дочь знаменитого футболиста Сергея Сальникова и мама теннисиста Стефаноса Циципаса, в интервью «СЭ» отрицает правдивость легенды, согласно которой Сальников — внебрачный сын основателя «Спартака» Николая Старостина.

— Есть еще одна легенда о Сальникове — что он якобы внебрачный сын Николая Петровича Старостина. Человека по другую сторону колючей проволоки, если сравнивать с вашим дедом, энкавэдэшником.

— Сергей Сергеевич и Николай Петрович были похожи по духу, совпадали по любви к футболу, к поэзии. Мой папа мог разговаривать о футболе всегда. Причем со всеми — с мамой, с почтальоном, с сантехником, с водителем автобуса. Как говорила мама, футбол для него был на первом, втором и третьем местах, а мы — только потом.

Думаю, что и у Старостина была такая же одержимость. Старостин, конечно, был намного более знаменит, чем мой папа, но по отношению к футболу они были безумно похожи. Но если бы вы видели фотографию моего дедушки по папе, то сразу бы поняли, кто отец. Они — одно лицо!

— Но самое интересное, что Сергей Сергеевич байку о Старостине не опровергал!

— Более того, она ему очень нравилась. Он мечтал прожить жизнь так, как ее прожил Николай Петрович.

Стефанос Циципас с&nbsp;мамой Юлией Сальниковой. «В Мельбурне Степа показал мне место, где его дедушка выиграл Олимпиаду». Интервью русской мамы теннисиста Циципаса

— Симонян говорил мне, что и Старостин обожал Сальникова.

— И это тоже было.

— Племянник Николая Петровича, Андрей Петрович — младший, который потом стал видным ученым, играл против Сальникова за дубль «Спартака» в двусторонке, ударил его по ногам и услышал: «Ты чего брата по ногам лупишь?» — «Какого брата?» — «А ты не знаешь, что я твой брат?» Сальникову нравилось подогревать тему этого родства.

— Да, такое озорство было в характере моего папы. Если ему кто-то сильно нравился, он этого человека идеализировал. У него в жизни была мечта встретиться с Чарли Чаплиным. И в аэропорту то ли Цюриха, то ли Женевы папа увидел его. Так получилось, что их разделяло стекло — один был на вылете, другой на прилете. Он этого стекла вначале не заметил, подбежал и на полном ходу врезался в него. Но тут же забыл о боли — и не мог оторвать взгляд, стоял и смотрел на Чаплина.

— Старостин у вас дома когда-нибудь бывал?

— Не исключено, что он был в доме моего отца, когда тот еще играл и у него была первая семья. А когда мы начали подрастать, «Спартак» помог ему переехать в спартаковский дом, что было не так просто. Если бы не наша большая семья, неизвестно, где бы они вообще с моей мамой ютились. Свою квартиру на «Смоленской» он оставил первой жене, когда развелся, а другой у него не было.

Сергей Сальников
ФК Спартак (Москва)
Николай Старостин
Стефанос Циципас
5
3
Читайте также
«Ливерпуль» разгромил «Спарту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Биография Александра Шевченко: детство и карьера теннисиста, сменившего Россию на Казахстан
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дочь Сальникова: «Отец перешел из «Спартака» в «Динамо», чтобы вызволить отчима из тюрьмы»

Зиньковский о ничьей с «Зенитом»: «Хорошо, что мы всех так опечалили»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости