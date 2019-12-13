Дмитрий Тарасов выступил в Госдуме

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов побывал в Госдуме. Об этом он сообщил на своей странице Instagram.

— Сегодня я впервые выступал в Государственной Думе, где мы говорили на серьезную и навсегда актуальную тему — ЗОЖ.

Мне, как спортсмену с самых ранних лет, было чем поделиться. Важную роль в моей жизни сыграл папа.

Хоть я и видел глазами на своем районе ребят, выбравших запрещенные вещества, я никогда не хотел быть одним из них, так как знал цену здоровому телу, которое благодаря усердным занятиям менялось.

Я этим очень гордился и все благодаря тому, что мой отец был спортивным человеком: обучал меня навыкам каратэ, рукопашному бою, мы играли с ним в шашки и благодаря ему я очень рано осознал свою любовь к футболу.

Это я все к тому, что в моем случае- здоровый образ жизни зародился в семье. Я, как глава, так же прививаю спорт в своей большой семье. Не даром говорят, что воспитывать нужно не детей, а себя.