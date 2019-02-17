Дмитрий Сычев: "В Англии больше всего нравится игра "Ливерпуля"

Бывший форвард "Локомотива" Дмитрий Сычев сказал, что ему нравится футбол, в который играет "Ливерпуль".

- Чей футбол в Англии нравится?

– "Ливерпуля"!

– А как же Гвардьола, который недавно "Челси" уничтожил?

– Мы же говорим о предпочтениях. Мне по душе "Ливерпуль". Нравится система игры: она настолько отлажена, просчитаны все слабые и сильные стороны соперника. Недавно слышал историю о Клоппе, времен "Боруссии", которая идеально характеризует его подход. Перед матчем с "Реалом" он посадил футболистов на тактический разбор и включил сюжет "National Geographic", где львы загоняют косулю. Львы так грамотно загнали ее, что некуда было бежать. Съели. Игроки в недоумении: "Что тренер нам включил?". Клопп им говорит: "А завтра этой косулей будет Пепе". На этом и сыграли: он дважды ошибся, "Реал" дважды пропустил. (Отдел футбола)

Полное интервью Дмитрия Сычева – здесь