Дмитрий Скопинцев: «Не сказал бы, что испугался чего-то в Питере»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, почему он не смог пробиться в состав «Зенита». В 17 лет он уехал из школы бело-голубых в Санкт-Петербург.

— Дмитрий, как так получилось, что пять лет назад бело-голубые упустили вас — одного из самых талантливых воспитанников школы? Действительно большую роль сыграло то, что питерцы предложили работу вашей маме?

— Это один из факторов. Главным же для меня было то, что в 17 лет мне предлагали тренироваться с основой в большом клубе. Плюс некоторая разница в зарплате — это тоже было важно для моей семьи в то время.

— Почему вы лишь год выступали в «Зените»? Испугались конкуренции?

— Ну, тогда была сильная команда — Кришито, Гарай, Аршавин, Данни, Халк. Я все понимал по поводу конкуренции. Даже тренируясь с такими мастерами, чувствовал, как расту в футбольном плане. И ментально стал гораздо закаленнее. Это был классный год, я совершенно не жалею о переходе. Как, впрочем, и обо всех остальных. При этом не сказал бы, что испугался чего-то в Питере. Наоборот, юношеский максимализм настолько зашкаливал, что море казалось по колено. Никаких авторитетов не признавал. Что-то из этого сохраняю и по сей день, поскольку считаю, что в футболисте обязательно должна присутствовать амбициозность, уверенность в собственных силах. Без этого куда? Лучше сделать и провалиться, чем вообще не попытаться. Надо стремиться к вершине. А получиться в итоге может по-разному, это жизнь.

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