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Агент Селюк: «Переход Лоуренса в махачкалинское «Динамо» возможен»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о будущем полузащитника Николаса Лоуренса.

«Переход в махачкалинское «Динамо» возможен. Его хотят видеть в команде, посмотрим, что будет дальше. В ближайшие дни все должно решиться. Это хороший игрок», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Лоуренс выступал за турецкий «Карагюмрюк». Летом 23-летний нигериец покинул клуб в статусе свободного агента.

В России Лоуренс успел поиграть за «Химки», «Тамбов» и «Олимп-Долгопрудный».

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Махачкала)
Дмитрий Селюк
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