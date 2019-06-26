Дмитрий Комбаров тренируется с "Крыльями"

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров находится в расположении "Крыльев Советов". Как сообщает официальный сайт самарцев, он входит в число 24 футболистов, тренирующихся вместе с командой на сборах в Австрии.

Комбаров защищал цвета "Спартака" с 2010 года, этим летом красно-белые расторгли с ним соглашение.

Сборы "Крыльев" продлятся до 7 июля. На данный момент в составе самарцев тренируются: вратари - Сергей Рыжиков, Евгений Конюхов, Богдан Овсянников, защитники - Георгий Зотов, Срджан Мияйлович, Тарас Бурлак, Владимир Полуяхтов, Никита Чичерин, Мирал Самарджич, Агустин Рохель, полузащитники - Паул Антон, Максим Карпов, Антон Зиньковский, Артем Тимофеев, Дмитрий Комбаров, Данила Смирнов, Дмитрий Кабутов, Денис Якуба ,Антон Терехов, нападающие - Егор Голенков, Алексей Гасилин, Александр Соболев, Максим Канунников, Рамиль Шейдаев.