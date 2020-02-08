Дмитрий Комбаров: «Соболев? В «Крыльях» еще форварды есть»

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров, с этого сезона выступающий за «Крылья Советов», в интервью «СЭ» рассказал о подготовке ко второй части сезона, благотворительности и съемках в кино.

— О чем думаете, когда смотрите в таблицу РПЛ?

— О том, что мы виноваты перед самарскими болельщиками. Надо исправляться. Оставшуюся часть сезона провести так, чтобы не болтаться в зоне вылета. И уж точно избежать стыковых матчей. Сейчас в таблице плотность запредельная, любая команда из второй восьмерки после двух поражений может оказаться на нашем месте.

— В первом туре «Крылья» победили ЦСКА 2:0. В тот момент ничего не настораживало?

— Абсолютно. Если бы мне тогда сказали, что к декабрю рухнем на 15-е место, в жизни бы не поверил. ЦСКА переиграли, да и в следующих матчах смотрелись неплохо. Но потом все разладилось. То не везло, то сами допускали ошибки. Даже не хочется вспоминать.

— Теперь вам будет вдвойне сложнее.

— Это почему же?

— Александра Соболева, лучшего бомбардира, отдали «Спартаку».

— Ну, в «Крыльях» еще форварды есть, надеюсь, весной себя проявят. Как тот же Соболев, от которого летом таких подвигов никто не ждал. А он раскрылся — и вот пошел на повышение. (Александр Кружков)

Дмитрий Комбаров: «Посоветовал Соболеву перейти в «Спартак»