13:57 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Кириченко: "Надеемся на Ванека в матче с "Ахматом"

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Главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко - о матче с "Ахматом" в 20-м туре чемпионата России.

- Понятно, что дисквалификация Игбуна заставляет компенсировать ее. Поменяли состав, на поле все увидите, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". -  Готов ли Ванек? Раз  ставим его, значит, надеемся и верим, что он готов. Надеемся на Ванека. Матч с "Зенитом"? От качества игры есть некоторое удовольствие, но на первом плане результат.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Уфа - Ахмат

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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