Дмитрий Кириченко: "Надеемся на Ванека в матче с "Ахматом"

Главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко - о матче с "Ахматом" в 20-м туре чемпионата России.

- Понятно, что дисквалификация Игбуна заставляет компенсировать ее. Поменяли состав, на поле все увидите, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Готов ли Ванек? Раз ставим его, значит, надеемся и верим, что он готов. Надеемся на Ванека. Матч с "Зенитом"? От качества игры есть некоторое удовольствие, но на первом плане результат.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.