Дмитрий Хохлов: «Ожидал, что «Факел» даст такой бой динамовцам»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча против «Факела» (3:3) в третьем туре РПЛ.

«Ожидал, что «Факел» даст такой бой динамовцам. Команда из Воронежа — боевая, с большим характером. Так же они играли и в Первой лиге. В РПЛ они не будут мальчиками для битья.

Не знаю, где «Факел» окажется по итогу сезона — в конце турнирной таблицы или в середине, но, уверен, они будут бороться до конца и не будут отходить от своего футбола. Весь второй тайм прошел под диктовку воронежцев, поэтому динамовцам не удалось довести игру до победы», — сказал Хохлов Metaratings.ru.

«Факел» провел первую с 2001 года домашнюю игру в Воронеже в премьер-лиге.