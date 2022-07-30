Нападающий «Факела» Ивахнов о ничьей с «Динамо»: «Атмосфера супер, у меня перехватывает дух»

Форвард «Факела» Ивахнов поделился эмоциями после матча с «Динамо» в 3-м туре РПЛ

Нападающий «Факела» Матвей Ивахнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче против «Динамо» (3:3) в 3-м туре РПЛ.

— Атмосфера просто супер, волшебная! Я очень рад играть и помогать этой команде. Хотел бы по поблагодарить наших болельщиков, у меня перехватывает дух.

— Для тебя это был принципиальный матч?

— Да, очень хотел выйти и забить гол.

— Скажи, что круче — играть здесь за «Факел» или выступать в медиалиге за 2Drots?

— Без вопросов, без шансов просто. Ты же знаешь! Конечно же, за «Факел»!

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 2 очками в 3 матчах. «Динамо» идет на второй строчке с 5 очками в 3 играх.