Дмитрий Хохлов: "Паршивлюк - качественный игрок, который был лидером во всех командах"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал новые соглашения с футболистами, которые клуб заключил сегодня. Состав команды пополнил еще один новичок – экс-защитник "Спартака", "Анжи" и "Ростова" Сергей Паршивлюк.

– Сегодня мы подписали новые соглашения с рядом наших футболистов чему, безусловно, очень рады – сейчас защитная линия полностью укомплектована, теперь ждем качественного усиления в группу атаки, – цитирует официальный сайт "Динамо" Хохлова. – Также сегодня был подписан контракт с новым для "Динамо" футболистом – защитником Сергеем Паршивлюком. Это хороший качественный игрок, который, что важно, был лидером во всех командах, за которые выступал. Мы довольны, что смогли его заполучить.