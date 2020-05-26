Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о роли молодых футболистов в российских командах. Ранее специалист дважды выигрывал молодежное первенство.

— Талантливые игроки у нас есть, — цитирует Хохлова Rusfootball. — В этом году она подходит к готовности у одной команды, в следующем — у другой. Молодежь у нас есть. Единственное чего бы не хотелось — чтобы мы не начали искусственно очищать места для молодежи в командах, ожидая что кто-либо из них в этой ситуации выстрелит.



Должна существовать здоровая конкуренция. Место в составе игрок, молодой он или нет — должен отвоевывать. Должно ли бы доверие к молодым игрокам? Если они этого заслуживают своим трудом — безусловно должно быть. Но искусственно, вне рамок конкуренции выделять молодым место в основе — это зло.

Если говорить о еврокубках, то в последнее время тут у нас особых результатов и не было. Так что бояться в этом плане нам просто нечего. Если говорить о чемпионате — то нужна грань: если молодые игроки будут попадать в состав выигрывая конкуренцию или хотя бы будучи на равных с более опытными футболистами. В такой ситуации сильно чемпионат не просядет.