Дмитрий Гунько: «Гол в раздевалку испортил планы «Химок»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против ЦСКА (0:2).

— Испытание было тяжелое. Мы понимали, что соперник высокого класса, нам будет нелегко, — сказал Гунько в эфире «Матч премьер». — Гол в раздевалку испортил наши планы. У нас были моменты, один в середине первого тайма можно было реализовать. Старт смазанный, но ничего, все еще впереди. Мы планировали создавать моменты, но играют две команды. Одна планирует, другая противостоит.

Что касается усиления, мы мониторим ситуацию и ждем пополнения.

— Игроки «Спартака»?

— В равной степени как «Спартака», так и других комнд.