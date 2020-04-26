Дмитрий Губерниев: «Семин не может быть лучшим тренером 2019 года, это неуважение к профессии»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не понимает, почему главный тренер «Локомотива» Юрий Семин был признан лучшим тренером России в 2019 году.

«Я задаю вопрос, почему Семин — лучший тренер 2019 года, у нас что, других нет? — цитируют Губерниева «РИА Новости». — Ну если вам нравится Юрий Палыч, который мне тоже нравится, ну скажите, что он самый сексуальный тренер 2019 года, что он самый прекрасный тренер, что он самый лучший в мире тренер просто потому, что он Семин, 2019 года. Но он не может быть лучшим тренером 2019 года в большой стране, потому что люди, которые принимали это решение, которые голосовали, они, как я уже назвал их «серебряными оленями», они обиделись потом. Но, кстати, голосование в этой федерации, оно будет теперь другим благодаря моему скромному участию.

Это неуважение к профессии тренера, это неуважение к труду Тутберидзе, Покровской, Винер, Габриляна, тренера Ласицкене, тренера наших волейболистов-пляжников, которые стали чемпионами мира, тренера Чупкова. Тренер Немтырев, тренер Чупкова, подготовил чемпиона и рекордсмена мира, а лучший тренер в стране за 2019 год — не Немтырев, который подготовил Чупкова, а Семин, который все проиграл. Простите меня, конечно, но кипит мой разум возмущенный. При всей моей горячей любви к Юрь Палычу. Он славный, он замечательный, я вообще его фанат с детства, и что?"

В сезоне-2018/19 «Локомотив» стал серебряным призером чемпионата России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.