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Сегодня, 05:50

Булыкин: «Спартак» быстро сумел найти свою игру после первого поражения от «Оренбурга»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал старт московского «Спартака» в сезоне-2024/25.

«Да, «Спартак» быстро сумел найти свою игру после первого поражения от «Оренбурга», но соперниками были команды, которых нужно обыгрывать. А сейчас как раз посмотрим, как «Спартак» себя чувствует и насколько готов биться за высокие места с «Зенитом» и другими командами. Это будет для них проверкой после хороших игр, но со средними соперниками», — цитирует «Газета.Ru» Булыкина.

«Спартак» в первых пяти турах РПЛ набрал 10 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.

Источник: «Газета.Ru»
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
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Ростов – Оренбург
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18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
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18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
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19.08 17:30
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