Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что нынешний состав команды не позволяет ей бороться за место в тройке призеров. Специалист раскритиковал трансферы Алекса Крала и Гуса Тила, назвав их провальными.

— Сложно дать оценку нынешнему «Спартаку». Поменялся тренер, была зимняя пауза, потом сыграли буквально три тура, и из-за эпидемии чемпионат остановился, — сказал Аленичев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Трудно говорить о стабильности в игре по этим причинам.

Но мне понравилось, что футболисты выполняли требования тренера, была жесткая немецкая дисциплина. Но что меня неприятно удивило — «Спартак» в большинстве игр играл вторым номером. Думаю, у болельщиков были вопросы по этому поводу.

Ожидания у болельщиков завышенные. Думаю, сегодняшний состав «Спартака» не позволяет быть в тройке. Было выделено порядка 40 миллионов евро на летние трансферы, из них, по моей информации, порядка 30 ушли на Тила и Крала. Но это, мне кажется, игроки среднего уровня даже по нашим меркам. Может, кто-то из руководства считает, что футболистам нужно время на адаптацию. Но я так не считаю. Если футболиста покупают за 15 миллионов, он уже в первый месяц должен показать, на что способен. Мне есть с чем сравнить. Я был на их месте. Ни Капелло в Италии, ни Моуринью в Португалии не давали мне время на адаптации. Я считаю, это два провальных трансфера в «Спартаке».