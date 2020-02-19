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Дмитрий Аленичев: «Солтмурада Бакаева можно было удержать»

19 февраля 2020, 23:42
Солтмурад Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Солтмурад Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что красно-белые могли сохранить у себя в составе Солтмурада Бакаева, который ранее перешел в «Рубин».

— Удивлен, конечно, все-таки братья должны быть вместе, — заявил Аленичев. — Не знаю, что за политика у руководителей, потому что не нахожусь внутри коллектива, но и для меня, и для многих спартаковских болельщиков это странно. Даже если Солтмурад хотел уйти сам, думаю, его можно было удержать. Все-таки тут он ближе к брату, да и потенциал у него высокий, может вырасти в сильного футболиста. (Евгений Белоусов)

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