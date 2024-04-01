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Сегодня, 15:45

Колосков: «В РПЛ нет явного лидера, который был бы на голову выше остальных»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итоги 22-го тура РПЛ и порассуждал о том, почему лидеры потеряли очки.

«Все команды первой восьмерки потеряли очки, потому что это игра. Они же не специально. Это говорит нам о том, что сегодня явного лидера, который был бы на голову выше остальных в нашем чемпионате, нет, и это хорошо. Мне не понравилось «Динамо». Самая тяжелая команда, которую я видел в этом туре. У всех «физика» приличная, носятся. А динамовцы простояли всю игру. Остальные будут только прибавлять», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Пять из восьми матчей 22-го тура РПЛ завершились вничью. Победу смогли одержать только «Ростов», обыгравший «Динамо» (4:1), «Балтика», победившая «Пари НН» (2:0), и «Рубин», оказавшийся сильнее «Ахмата» (2:1).

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
Вячеслав Колосков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

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Спартак

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