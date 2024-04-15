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Игнатьев считает, что без Дзюбы и Сулейманова «Локомотив» смотрелся интереснее в игре с ЦСКА

Руслан Минаев
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал ничью ЦСКА с «Локомотивом» (3:3) в матче 24-го тура РПЛ.

«Согласен, что в матче с ЦСКА атака «Локомотива» без ярко выраженного форварда смотрелась гораздо острее и интереснее, чем с Дзюбой или Сулеймановым на острие. Миранчук, Пиняев и Глушенков были очень подвижны в этой игре, своими перемещениями они создавали трудности для обороны армейцев», — цитирует Игнатьева Legalbet.ru.

ЦСКА с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», набравший такое же количество очков, идет пятым — железнодорожники уступают армейцам по дополнительным показателям.

Источник: legalbet.ru
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
Тимур Сулейманов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
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 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
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 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
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