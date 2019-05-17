Динияр Билялетдинов: "Вот неприятен мне Карпин! Подчеркиваю – как человек, а не тренер"

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что ему неприятен Валерий Карпин.

– Карпин годы спустя сообщил, что купил вас исключительно из-за паспорта и лимита на легионеров.

– Что сказать… Молодец.

– Мы спросили Валерия Георгиевича: "Когда при всех штрафах Веллитон привез пяток лишних килограммов, вы изумились?" В ответ прозвучало: "Пять Веллитон не привозил никогда! Это Билялетдинов привез. Еще и высказался, что все нормально. Тогда я действительно был поражен".

– Такого я не говорил. И лишних килограммов у меня было не пять, а три с половиной. Весил 83, а нужно было – 79,5.

– Карпин установил жесткий ценник: 100 долларов – 100 грамм. Значит, с вас сняли три с половиной тысячи долларов?

– Да.

– Легионерам тоже выписали штраф?

– Не знаю. Не уточнял. Ладно, штрафанули и штрафанули. Это все шелуха. В любой команде такие вещи спокойно перевариваются, никто не раздувает из мухи слона. А здесь маленькая проблема потянула за собой большую и повлияла на человеческие отношения с тренером.

– Не сошлись характерами?

– Дело не в характерах. Есть люди, которые могут быть неприятны. К сожалению, мне попался именно такой начальник. Вот неприятен мне Карпин! Подчеркиваю – как человек, а не тренер. (Юрий Голышак/Александр Кружков)

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