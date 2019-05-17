Динияр Билялетдинов: "В "Спартаке" Ари на тренировке схлестнулся с Эменике. Еще Рохо дрался, Родри, Тино Коста"

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" рассказал о дракаха на тренировках красно-белых. По его словам, сам участия в них он не принимал.

– В "Спартаке" что при Карпине, что при Эмери бывали драки. Хоть в одной поучаствовали?

– Нет. Последний раз дрался лет в 14. Папа тренировал команду МИФИ, где играли Ребров и я. Приехали на турнир в Швецию. В полуфинале мексиканцы весь матч нас провоцировали, били исподтишка. Ну и помахались стенка на стенку.

– Кто кого?

– Наваляли им. Мне-то по носу попали, но слегка, даже крови не было. Организаторы нашу команду дисквалифицировали. Посчитали зачинщиками.

– Самый живописный мордобой, который на ваших глазах случился в "Спартаке"?

– Ари на тренировке схлестнулся с Эменике. Игровой эпизод, кто-то ногу жестковато поставил, слово за слово – и понеслось. Еще Рохо дрался, Родри, Тино Коста. Потом кто-то из них Комбарика задел.

– Диму или Кирилла?

– Не помню. Сцепились, второй брат побежал помогать, на него один из легионеров кинулся…

– А дальше?

– Разняли. (Юрий Голышак/Александр Кружков)

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