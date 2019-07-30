Динамовец Самба Соу близок к переходу в "Ноттингем Форест"

По данным "СЭ", полузащитник "Динамо" Самба Соу близок к переходу в "Ноттингем Форест". При этом клуб английского чемпионшипа заплатит бело-голубым 700 тысяч евро. О сделке должны объявить в ближайшее время.

30-летний малиец в последнее время потерял место в составе "Динамо", а с приходом Шарля Каборе его шансы выходить на поле практически исчезли. Два года назад Соу пришел в московский клуб на правах свободного агента, его контракт с бело-голубыми истекал летом 2020 года.

В "Динамо" малиец провел 43 матча и отдал три голевые передачи. (Константин Алексеев)